Cazorla: “Ho già preso una decisione sul mio futuro, ma non è ancora giunto il momento di comunicarla”

Intervistato da El Larguero, Santi Cazorla, stella del Villarreal, ha parlato del suo futuro. Infatti, l’asturiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: “Ho già preso la decisione, ma in questo momento non è il momento di parlarne. Non lo so, ho un’idea, ma quando arriverà il momento lo comunicherò e darò le spiegazioni. Ora dobbiamo concentrarci. In ogni caso, voglio rimanere legato al calcio. Come allenatore potrebbe essere, ma mi vedo più in un ruolo di direttore sportivo.”

Foto: sito ufficiale Villarreal CF