Cazorla, dal lungo calvario al ritorno al gol con la Spagna dopo 4 anni

Nella gara tra Spagna e Malta è tornato al gol Santi Cazorla. Il giocatore del Villarreal negli ultimi anni è stato vittima di diversi infortuni. Il più recente risale all’ottobre del 2016 quando il 34enne centrocampista spagnolo è stato lontano dai campi per ben 618 giorni a causa di un’operazione alla caviglia. Un problema che è degenerato per via di un’infezione batterica che gli stava letteralmente divorando il tendine d’Achille. A riportarlo in nazionale è stato Luis Enrique che lo scorso giugno lo convocò per le sfide contro le Fær Øer e la Svezia. L’ultima rete segnata con la maglia della Roja risaliva al 13 novembre 2015 contro l’Inghilterra, oggi un’altra gioia 4 anni dopo…

Foto: Twitter ufficiale nazionale spagnola