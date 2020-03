Cazorla: “Continuare al Villarreal? Deciderò a fine stagione cosa fare”

Nelle prossime settimane, Santi Cazorla mediterà cosa fare del suo futuro. Infatti, l’attaccante del Villarreal, tornato a giocare nelle scorsa stagione dopo anni di calvario causati da alcuni infortuni, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Con 12 gol stagionali, è uno dei migliori marcatori della squadra, nonché uno dei migliori assist-man della Liga. “Non penso a nulla a lungo termine, soprattutto ora che ho 35 anni. – ha dichiarato il calciatore asturiano a MARCA – Finirò la stagione e vedrò cosa il mio corpo mi chiede, perché ogni giorno le sensazioni sono diverse. Ho sempre detto che sarei tornato qui per giocare al mio livello migliore e quando vedrò che non sarò all’80%, mi farò da parte e lascerò il posto ai giovani.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Villarreal CF