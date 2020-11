Cavese-Maiuri, dall’incontro di ieri alla svolta in arrivo

Vincenzo Maiuri viaggia velocemente verso la panchina della Cavese. Vi avevamo anticipato ieri dell’incontro per trovare gli accordi, in queste ore ci sono stati altri contatti in modo da perfezionare l’intesa.

Il club ha scelto Maiuri per affidargli la panchina di Modica, la svolta quasi sicuramente arriverà dopo Cavese-Foggia di domenica. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Facciolo.

