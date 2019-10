Cavese, avvicendamento alla direzione sportiva: esonerato Lamazza, promosso il club manager

Altro esonero nel girone C di Serie C, in un avvio di campionato dimostratosi davvero movimentato in tal senso. A saltare, però, in questo caso non è un allenatore, bensì un direttore sportivo, nel qual caso quello della Cavese, reduce dal ko interno con il Rieti. I blufoncè, con una nota ufficiale, hanno sollevato infatti dall’incarico Francesco Lamazza.

Il ruolo di Ds sarà da ora ricoperto da Mario Aiello, già in organigramma da inizio stagione nel ruolo di club manager.

Foto: sito Cavese