La Cavese ha aggiornato la situazione relativa alle positività al Covid-19 in squadra, contro il Monopoli nell’ultimo turno c’erano già cinque assenze per questo motivo. L’ASL avrebbe disposto in queste ore la quarantena obbligatoria per tutto il gruppo squadra. I campani chiederanno il rinvio a data da destinarsi per le gare contro Potenza e Ternana. Ecco la nota: