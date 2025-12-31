Cavani: “Vincere la Libertadores è l’obiettivo della prossima stagione. Voglio ritirarmi al Boca”

31/12/2025 | 18:51:28

Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli e del PSG, ora al Boca Juniors, ha parlato a Farándula Show TV.

Queste le sue parole: “Giocheremo la Libertadores, vincerla è l’obiettivo primario della prossima stagione. Mi sento con la forza di poter sollevare la Settima Coppa Libertadores, che è qualcosa desiderato da tutta la gente del Boca. Futuro? Ho già detto che voglio ritirarmi al Boca”.

Foto: sito Boca Juniors