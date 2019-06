Cavani su Neymar: “Lui sa cosa deve fare, spero si riprenda”

Dal ritiro dell’Uruguay, Edinson Cavani, compagno di Neymar al Paris Saint-Germain, ha parlato del futuro del brasiliano. “Ho parlato con lui della sua situazione quando eravamo in Francia. Adesso che c’è la Coppa America non l’ho sentito. Ma con tutto quello che sta succedendo, dico che lui sa esattamente cosa fare. So che per lui è un momento difficile, ma lui ha la capacità di andare avanti. Spero possa mettersi alle spalle questo periodo complicato per lui e che possa riprendersi nel modo più rapido possibile, gli auguro il meglio”.

Foto Twitter Psg