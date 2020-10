Cavani, scelto il numero di maglia. Avrà la 7 di Best, Beckham, Cantona e Ronaldo

Edinson Cavani ripartirà dal Manchester United. Il Matador, che aveva anche pensato di smettere di giocare, dopo la positività al Covid-19, ripartirà dalla Premier League, campionato mai affrontato fino ad ora.

Il club ha reso noto anche il numero di maglia dell’uruguayano ed è il numero più pesante della storia dei Red Devils. Cavani infatti indosserà la maglietta numero 7 del Manchester United. Un numero leggendario per questa società, che ha visto fuoriclasse susseguirsi con quel numero sulle spalle: da George Best, a David Beckham, ad Eric Cantona e per finire Cristiano Ronaldo.

Un’eredità pesante per il Matador che però in carriera ha dimostrato di saper reggere bene la pressione in grandi club. Ora gli viene chiesto di fare quello che sa fare meglio: segnare gol a raffica e farlo con la 7 vuol dire entrare nel ristretto cerchio delle leggende dello United.

Fonte Foto: Twitter Man. United