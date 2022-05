Cavani saluta il Manchester United: “Partirò da qui felice per l’affetto che i tifosi mi hanno sempre mostrato”

Attraverso il sito ufficiale del Manchester United, Edinson Cavani ha salutato gli oramai suoi ex tifosi: “Sinceramente non ho altro che parole di gratitudine nei confronti dei tifosi del Manchester United. Mi hanno mostrato molto rispetto sin dal primo momento in cui sono arrivato. Penso che abbiano davvero riconosciuto il duro lavoro che ho sempre cercato di fare nel miglior modo possibile, dando il massimo per questa squadra. Sono davvero molto grato e partirò da qui con un felice ricordo di quell’affetto che mi hanno sempre mostrato“.

Foto: Twitter Cavani