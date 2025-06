Cavani ricorda la Coppa Italia 2012: “Uno dei momenti più belli della mia vita”

16/06/2025 | 12:11:50

Edinson Cavani, impegnato nel Mondiale per club con il Boca Juniors, ha rilasciato un’intervista a DAZN, dove ha ripercorso la storica vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Juventus nel 2012. L’attaccante uruguaiano ha sottolineato l’importanza di quel trofeo per la città: “Abbiamo battuto una rivale storica, fino a quel momento imbattuta” Ha poi aggiunto: “Rimane uno dei primi due ricordi più belli della mia carriera”. Foto: twitter boca