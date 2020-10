Cavani, prime parole da giocatore United: “Un onore essere qui. Dovrò lavorare tanto”

Edinson Cavani è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United e ha espresso tutta la sua felicità sul sito ufficiale della squadra:

“Il Manchester United è uno dei più grandi club al mondo, è un onore essere qui. Ho lavorato duramente in questo periodo e non vedo l’ora di scendere in campo. Durante la mia carriera ho giocato davanti ad alcuni dei tifosi più appassionati del mondo e so che a Manchester sarà lo stesso. Non vedo l’ora di entrare nell’Old Trafford e di scrivere la mia piccola storia per questa squadra. So cosa dovrò fare: lavorare, lavorare, lavorare”.

Foto: Twitter Manchester United