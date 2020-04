Cavani, parla il presidente del Boca: “Le nostre finanze non coincidono con le sue”

Jorge Ameal, presidente del Boca Juniors, ha parlato ai microfoni del programma ​Pintado de Azul y Oro soffermandosi sui recenti rumors su Cavani. Queste le sue parole: “Ci riempie di orgoglio che un calciatore come Cavani dica di voler vestire la nostra maglia, ma la realtà è che la nostra economia non coincide con quella del calciatore. Prima di Cavani, si stava parlando di Guerrero e abbiamo detto che Carlos Tevez non aveva nulla da invidiargli ed è stato così. Per questo dobbiamo pensare di più ai nostri giocatori, anche se è indiscutibile che Cavani sia un grande del calcio”.

Foto: AS