Cavani, niente Nazionale: la Premier dice no

Edinson Cavani deve rinunciare alla convocazione della Nazionale dell’Uruguay per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il calciatore del Manchester United è stato bloccato dalla Premier che vieta di far spostare calciatori in Paesi dove il contagio Covid è molto elevato.

A tal proposito, lo stesso Uruguay ha cancellato la convocazione del Matador, annunciando sui propri canali social la decisione della Premier League.

