Cavani incrocia l’Inter: tutti i retroscena degli ultimi giorni

Sarà pure un’amichevole, ma quando si sfidano Inter e Paris Saint-Germain forse non è mai un’amichevole. Non ci sarà Neymar, ci sarà Edinson Cavani che ha un contratto in scadenza, ma che ha più volte ribadito di essere felice a Parigi. E’ la verità? Non siamo nella sua testa, ma sappiamo che il rinnovo diventa un passaggio fondamentale. L’Inter ha due chiodi fissi per l’attacco, Lukaku e Dzeko, mentre Leo era un’opzione ma è piombato il Milan e Zapata è un’alternativa. Su Cavani vi possiamo raccontare che nell’ultima settimana ci sono stati contatti, è stata chiesta la disponibilità e poi il discorso è finito lì avendo l’Inter altri due obiettivi primari. Cavani ha caratteristiche che piacciono non poco a Conte, ma la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente verso Lukaku e Dzeko, il resto lo capiremo presto. Anche perché se la Juve per Lukaku – come vi abbiamo raccontato – passerà da un’azione di disturbo a un’azione più concreta, allora i nerazzurri andrebbero dritti sull’uruguaiano. Intanto, Cavani incrocia l’Inter, per ora soltanto in amichevole.

Foto: AS