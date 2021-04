Cavani, il padre ammette: “Buone possibilità che torni presto a giocare in un club sudamericano”

Il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere lontano dall’Europa. Dopo aver girato Italia, Francia e Inghilterra, l’attaccante del Manchester United è a fine corsa anche per quanto riguarda i Red Devils. Secondo quanto ha dichiarato suo padre, Luis Cavani, a TycSport: “C’è una probabilità del 60% di giocare in un club sudamericano“. L’uruguaiano potrebbe tornare in patria o andare a giocare in un grande club dell’America Latina.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United