Cavani, il futuro è un’incognita: “Non so ancora per quale squadra giocherò”

Edinson Cavani, che si è svincolato dal Manchester United, non ha ancora una squadra. E il futuro del centravanti continua a essere un’incognita. Nelle scorse settimane, si è parlato dell’interesse di numerose squadre (Villarreal e Valencia su tutte, oltre che Nizza e Boca Juniors). Intercettato all’aeroporto di Madrid dai colleghi di El Chiringuito, l’uruguaiano si è lasciato strappare una breve dichiarazione: “Non so ancora per quale squadra giocherò… Devi andare dove ti vogliono”.

Foto: Twitter Manchester United