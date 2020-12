Cavani: “Ho detto no a Juve e Inter. Non potevo tradire Napoli”

El Matador, Edinson Cavani, ai microfoni di MondoNapoli, ha parlato di diverse cose, tra cui una parte di mostra a lui dedicata alla fermata Mostra-Maradona della metropolitana.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso che anche io faccia parte di questa mostra con un murales. Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Spero di poter venire presto a Napoli ad osservarlo da vicino e a stringere i tifosi che porto sempre nel cuore. A loro dico solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.