Cavani ha scelto il Manchester United: contratto biennale. Domani atteso per le visite

Edinson Cavani ha scelto il Manchester United. Era una situazione abbastanza bene impostata nelle ultime 48 ore, anche se c’era stato un inserimento dell’Atletico Madrid (che cercava Cavani da mesi) ma il tutto sarebbe stato legato alla cessione (molto difficile) di Diego Costa. Nell’ultima ora anche ESPN – dopo altre fonti – ha dato per raggiunto l’accordo con base biennale, al punto che per domani è atteso l’arrivo del Matador per le visite mediche.

foto: AS