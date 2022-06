Cavani: “Futuro? Non ho ancora deciso. Ho 2-3 proposte da valutare dopo le vacanze”

Edinson Cavani, dopo l’addio al Manchester United, è alla ricerca di una sistemazione per le prossime stagioni.

Intercettato dalla stampa durante le sue vacanze in Uruguay, El Matador non si è espresso sul futuro, ammettendo come abbia ricevuto diverse proposte dall’Europa, ma anche dal Sud America.

Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Ho due-tre proposte dall’Europa ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla”.

Foto: Twitter United