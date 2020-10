Cavani: “Ecco come Solskjaer mi ha convinto a venire al Manchester United”

Sul sito ufficiale della squadra, Edinson Cavani ha spiegato come l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, l’abbia convinto a firmare per i Red Devils:

“Abbiamo parlato un po’ di come prepararsi per ogni partita, di cosa significa competere, di cosa è importante all’interno di un gruppo. Ci siamo trovati d’accordo su molte cose, come il sacrificio, l’impegno, la competitività. E quando si è d’accordo su tutto, viene ancora più voglia di andare in un club, dare il meglio, allenarsi duramente e preparasi nel miglior modo possibile”.

Foto: Twitter Manchester United