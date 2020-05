Cavani dribbla il mercato: “Futuro? Voglio giocare ancora per qualche anno, ma non so dove”

Edinson Cavani non si sbilancia sul suo futuro. L’attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Psg e, nei giorni scorsi dalla Francia erano rimbalzate indiscrezioni circa un possibile rinnovo del classe ’87, con l’ex Napoli che non avrebbe mai chiuso del tutto le porte ad una possibile permanenza a Parigi. Oggi, lo stesso Cavani ha parlato così del suo futuro: “Ne ho già parlato con le persone che mi stanno vicino. Vorrei giocare ancora qualche anno, qui o altrove, non lo so”, le parole del Matador riportate da Foot Mercato.

Foto: AS