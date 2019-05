Cavani: “Dopo il 6-1 contro il Barcellona non riuscivo più a dormire. Le liti con Neymar? Colpa di Emery”

Edinson Cavani a distanza di anni torna a parlare di quella famosa rimonta subita dal suo PSG contro il Barcellona. In un’intervista concessa a ESPN l’uruguaiano parla così: “Quella partita era molto importante e mi ha segnato molto, nessuno poteva immaginare quello che è successo. Non riuscivo a dormire, ho passato la notte a leggere e poi sono arrivato agli allenamenti senza aver chiuso occhio. Il dottore mi ha calmato e mi dato un trattamento, che a poco a poco mi ha fatto ritrovare il sonno “. Una delusione forte da smaltire per il ‘Matador’ che racconta anche quel famoso episodio che lo ha visto coinvolto con Neymar per un calcio di rigore: “Credo che la responsabilità era tutta di Unai Emery, perché lui doveva decidere chi tirava i rigori. Quando siamo andati negli spogliatoi ero arrabbiato e gli ho detto tutto quello che pensavo. Era lui a dover decidere e successivamente disse che sarebbe stato Neymar a calciare i rigori”.

Foto: Marca