Cavani, chi lo aveva mandato all’Inter Miami ora ha memorizzato: solo Atletico Madrid (da due mesi)

Edinson Cavani ha un futuro scritto all’Atletico Madrid, come riportato nei giorni scorsi dalle principali testate spagnole e come confermato dai suoi agenti ad “As” due settimane fa (“E’ una soluzione gradita, l’interesse alto, stiamo parlando di cifre”). Ricordiamo che Cavani è in scadenza con il Paris Saint-Germain e che non ci sono stati negli ultimi mesi margini per il rinnovo. L’Atletico Madrid, anche questo è stato spiegato nei dettagli, potrebbe anticipare a gennaio in presenza di un accordo con il Psg e di almeno un esubero nel reparto offensivo. Ora se n’è accorto chi aveva mandato Cavani con certezza in Mls: all’Inter Miami di Beckham poco più di due mesi fa (ribadiamo, con certezza), poi addirittura al Galaxy per sostituire Ibrahimovic. Proprio in quei giorni, era metà ottobre, il sito francese Le10Sport aveva annunciato l’accordo tra il presidente Cerezo e Cavani. Già a quei tempi si era materializzato l’Atletico per esaudire una precisa richiesta di Simeone, con tanti saluti all’Inter Miami, ai Galaxy e alla Mls…

Foto: AS