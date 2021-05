Cavani: “All’inizio a Manchester ho avuto delle difficoltà. Il rinnovo è anche merito di Solskjaer”

Edinson Cavani, nel corso di un’intervista ai microfoni di 2depunta, ha parlato della sua esperienza al Manchester United. “Qui all’inizio era complicato, un paese nuovo, un clima particolare, con un inglese che non capivo perfettamente. Tutto ciò ha reso difficile l’adattamento. Poi c’è stata la storia con il mio post su Instagram (è stato sospeso tre partite dalla FA per un post ritenuto inappropriato, ndr). Altre piccole cose hanno complicato i miei primi mesi”.

Lunedì scorso è arrivato il rinnovo fino al 2022 con lo United. “Abbiamo discusso, in piena trasparenza. Già quattro mesi dopo il mio arrivo volevano rinnovare il contratto. Non hanno aspettato i gol che ho fatto di recente. E’ stata una trattativa portata avanti per lungo tempo. Non c’era strategia, nessun fattore economico, i miei dubbi venivano dal cuore ed ho detto quello che sentivo. C’è stato un momento in cui ho pensato, non posso andarmene da qui in questo modo. È una questione di cuore, di orgoglio. Mi sono detto: ‘devi darti la possibilità di vivere un’altra grande stagione, di lottare per i titoli con questo club, di lasciare il segno in questo club, come hai fatto altrove’. Cercherò di lottare ancora un anno, aiutare questo club ancora una stagione”. Poi su Solskjaer: “La decisione del rinnovo è frutto di tante cose, l’affetto che mi è stato dato nonostante questo particolare anno di pandemia. L’affetto delle persone all’interno del club è stato incredibile, sincero: dallo steward ai dipendenti, che sono veri sostenitori del loro club, me lo hanno dimostrato giorno dopo giorno. La fiducia e il riconoscimento dell’allenatore mi fa davvero bene”.

FOTO: Twitter Cavani