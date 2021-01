Cavani: “Accetto la sanzione ma non la condivido. Non volevo offendere nessuno”

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, si è espresso attraverso il suo profilo Twitter a proposito della squalifica di tre partite (e 100mila sterline di multa) comminatagli ieri dalla Federazione inglese per un commento su Instagram ritenuto razzista. Queste le parole dell’ex calciatore di Palermo e Napoli: “Accetto la sanzione disciplinare sapendo che sono estraneo alle usanze inglesi, ma non condivido il punto di vista. Mi scuso se ho offeso qualcuno con la mia espressione affettiva nei confronti di un amico, ma non c’era altro nelle mie intenzioni. Le persone che mi conoscono sanno la mia costante ricerca della più semplice delle gioie ed amicizie. Apprezzo moltissimo le innumerevoli espressioni di sostegno e affetto. Sono in pace con me stesso, perché so di aver sempre espresso il mio affetto secondo la mia cultura e il mio modo di vivere“.

Foto: Twitter Manchester United