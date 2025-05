Catanzaro-Spezia, le formazioni ufficiali

21/05/2025 | 19:44:24

Alle 20.30, andata delle semifinali playoff in Serie B.

Queste le formazioni ufficiali di Catanzaro-Spezia:

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Ilie, Quagliata; Biasci, Iemmello. All.: Caserta

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Cassata, Kouda, Aurelio; Di Serio, P. Esposito. All.: D’Angelo.

Foto: logo Serie B