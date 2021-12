Catanzaro, si presenta Vivarini: “Progetto serio, società ambiziosa. Ho rabbia dentro”

Vincenzo Vivarini si è presentato come nuovo allenatore del Catanzaro.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Quando ho avuto tempo sono sempre riuscito a sviluppare il mio pensiero di calcio, in linea di massima mi sono sempre divertito facendo risultato ed esprimendo un gioco consono ad ottenere un risultato. Questo lo ottieni con il lavoro, ho uno staff che lavora tantissimo. Noi saremo in campo dalla mattina alla sera, tra la preparazione degli allenamenti, delle partite e quelle individuali dei giocatori. Saremo presenti 24 ore su 24. Qui ho trovato una società di alto spessore, c’è stata una simbiosi immediata che mi fa ben sperare per il futuro. È un progetto che cercavo, c’è tutto qui per fare bene. Calcisticamente sono innamorato del Sud Italia, il calcio vero è quello fatto di passione dei tifosi, trasporto per la squadra, attaccamento ai colori. Catanzaro è una piazza che vive di calcio, ti dà gli stimoli per rendere al meglio. L’esperienza sfortunata col Bari? Io e il mio staff abbiamo rabbia dentro perché nell’ultimo anno non siamo riusciti a sviluppare tutte le nostre potenzialità, non siamo riusciti a esprimere il nostro pensiero se non all’inizio dell’anno scorso. Siamo arrabbiati e concentrati, questo mi piace”.

Foto: Twitter Bari