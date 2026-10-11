Catanzaro, Polito: “Esonero di Gorgone? Ci prendiamo una sera per valutare”

11/10/2026 | 18:30:42

Il ds del Catanzaro Ciro Polito ha parlato in conferenza stampa della situazione del tecnico Giorgio Gorgone: “È normale che in queste situazioni si facciano delle valutazioni, però bisogna ragionare a mente fredda e non a mente calda. Ci riserviamo una serata e poi valutiamo. L’allenatore gode della stima perché è veramente una persona straordinaria. È giusto che ci confrontiamo, è finita adesso la partita, c’è pure una società dove uno si deve confrontare. Non è neanche giusto decidere dopo a mente calda, dopo una brutta sconfitta il primo pensiero è mandare via l’allenatore”.

foto x catanzaro