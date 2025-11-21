Catanzaro-Pescara, le formazioni ufficiali
21/11/2025 | 19:41:46
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; D’Alessandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Rispoli, Pontisso, Di Chiara; Oudin, Cissè; Iemmello. A disp.: Marietta, Bashi, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Liberali, Bettella, Alesi, Buso, Seha, Frosinni, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani.
Pescara (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Brosco, Corbo; Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Letizia; Tonin, Di Nardo. A disp.: Saio, Capellini, Brandes, Meazzi, Cangiano, Corazza, Sgarbi, Graziani, Caligara, Vinciguerra, Giannini, Berardi. Allenatore: Giorgio Gorgone.
foto sito catanzaro