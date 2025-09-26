Catanzaro-Juve Stabia, le formazioni ufficiali
26/09/2025 | 19:57:54
Alle 20.3o torna la Serie B con l’anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia.
Queste le formazioni ufficiali:
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Pontisso, Cassandro; Cissè, Iemmello; Pandolfi. Allenatore: Alberto Aquilani.
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile; Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Gabrielloni. Allenatore: Ignazio Abate
