Catanzaro, il cuore non basta: batte 2-0 il Monza ma i brianzoli tornano in Serie A
29/05/2026 | 22:04:22
Il purgatorio del Monza dura solo un anno. Il Catanzaro batte 2-0 il Monza, ma il cuore non basta ai calabresi. I brianzoli, nonostante il punteggio di parità totale nelle due sfide, sono promossi in Serie A in virtù del miglior piazzamento in campionato. I ragazzi di Aquilani passano in vantaggio da palla inattiva: Jack salta di testa e porta in vantaggio i calabresiRaddoppio calabrese AL 78′ con il colpo di testa di Frosinini che batte il portiere del Monza.
Foto: facebook Monza