Catanzaro, fiducia a Gorgone. Ma Verona sarà decisiva

12/10/2026 | 16:50:12

Il Catanzaro conferma, per il momento, la fiducia a Gorgone con un comunicato: “US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico.

Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società”.

Il Catanzaro aspetterà fino a venerdì, aspetta una reazione, altrimenti virerà su un altro allenatore (Mignani nome da seguire).

Foto: Sito Catanzaro