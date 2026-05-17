Catanzaro da sogno: 3-0 al Palermo (doppio Iemmello e Liberali) nella semifinale di andata

17/05/2026 | 21:57:36

Il Catanzaro domina contro il Palermo e vince 3-0 nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B. I padroni di casa trovano subito il vantaggio con il capitano Pietro Iemmello, bravo a sfruttare la prima occasione utile e batte Joronen con un colpo di testa, su assist di Cassandro. Al 15º il Catanzaro raddoppia sempre con Pietro Iemmello, gol assegnato dopo un breve check al Var dell’arbitro Feliciani. Liberali arrotonda il risultato e avvicina i calabresi alla finale playoff. Mercoledì 20 maggio il ritorno al Barbera.

foto x catanzaro