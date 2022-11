Catanzaro-Crotone: mano pesante del Giudice Sportivo dopo il derby. Il dettaglio

Mano pesante del Giudice Sportivo di Serie C dopo i fatti accaduti nel derby tra Catanzaro e Crotone. Ammenda di 5.000 euro e obbligo di disputare una gara a porte chiuse per il Crotone “per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della tribuna ospiti, colpito alla testa un funzionario delle Forze dell’Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in strutture sanitarie; per lancio di petardi in campo e di un’asta di bandiera in plastica“. Tra i calciatori, tre turni a Gatti (Catanzaro); uno a Iemmello, Biasci, Brighenti, Vandeputte (Catanzaro). Tra le società, ammende a Catanzaro (5.000 euro). Tra i tecnici, tre turni a Lerda (Crotone). Tra i dirigenti, inibito fino al 7 febbraio 2023 Raffaele Vrenna (Crotone), mentre Foresti (Catanzaro) fino al 5 gennaio 2023.

Foto: Instagram Crotone