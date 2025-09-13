Catanzaro-Carrarese, le formazioni ufficiali
13/09/2025 | 16:35:50
Al via la 3ª giornata di Serie B per Catanzaro e Carrarese. Le due formazioni si sfideranno nella cornice del Ceravolo, casa dei giallorossi. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella, Di Chiara; Petriccione, Pontisso; Nuamah, Iemmello, Cissè; Pittarello. All.: Aquilani. Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Hasa, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. All.: Calabro.
Foto: X Catanzaro