Catanzaro, 4 calciatori positivi al Covid. Altri 4 sono in isolamento. La nota del club

La società US Catanzaro comunica che, a seguito dello screening effettuato sul gruppo squadra, nel rispetto dei protocolli federali in atto, quattro elementi sono risultati positivi al Covid. Un calciatore è inoltre affetto da una normale sindrome influenzale che non gli consente di prendere parte agli allenamenti. Altri quattro calciatori sono invece in isolamento precauzionale, avendo avuto contatti con positivi in famiglia. Nella giornata di domani il gruppo squadra sarà sottoposto a tamponi di verifica.