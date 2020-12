Catania, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia per i due punti di penalizzazione

Il Catania ha presentato il suo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per “l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc” come spiega la nota del Coni. Infatti il club etneo aveva ottenuto la riduzione di due punti (che inizialmente erano quattro) il passato 6 novembre dalla Corte Federale d’Appello che aveva parzialmente accolto il ricorso. Il Catania era stato sanzionato per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati nella passata stagione.

Foto: sito ufficiale Catania