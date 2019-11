Catania, Lo Monaco: “Fallimento e ripartenza dalla Serie D? Percorso più agevole”

Intervenuto a Sportitalia, l’Amministratore Delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, ha parlato dell’attuale situazione del club etneo: “L’unica cosa che mi interessava era cercare di non far morire questa squadra e società. Ora è in uso questa manovra che quando una squadra fallisce riparte dalla Serie D senza debiti e poi il percorso diventa molto più agevole. Vedi Parma, Bari, Palermo. Non è facile lavorare con il fardello di una situazione senza introiti ed affrontare un discorso tecnico. Diverso è quando si azzera tutto con un colpo di spugna. Si riparte un gradino più sotto, un anno di purgatorio e riparti in C senza debiti”.

L’unica soluzione, secondo l’esperto dirigente, sarebbe raggiungere la Serie B: “Il Catania in C, come le altre squadre, economicamente non ha appeal, mentre in cadetteria si comincia ad avere un valore 10 milioni di euro tra diritti televisivi e categoria di militanza. Da lì si può pensare a mettere in piedi una programmazione più seria”

Foto: sito ufficiale Catania