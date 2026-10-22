Catania l’elefantino torna a casa: acquistato il marchio storico per 250mila euro

22/10/2026 | 12:37:38

Il Catania riabbraccia un pezzo fondamentale della propria storia. Il marchio storico rossazzurro, caratterizzato dall’iconico elefantino, torna a casa dopo la procedura di vendita all’asta: l’acquisizione si è conclusa per una cifra di 250mila euro.Un risultato importante per il club etneo e per i suoi tifosi, da sempre legati allo stemma che ha accompagnato alcune delle pagine più significative della storia calcistica della città. Il logo era rimasto fuori dalla disponibilità della nuova società dopo il fallimento della precedente gestione, avvenuto nel 2022.La corsa per riportare il marchio a Catania ha coinvolto diversi soggetti, tra cui il club guidato da Ross Pelligra, il Comune e altri partecipanti alla procedura competitiva. La società rossazzurra aveva manifestato da tempo la volontà di riappropriarsi dello storico simbolo, considerato non soltanto un elemento commerciale, ma anche un patrimonio identitario. “Catania Football Club si è aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania acquisendolo per 250 mila euro”.

Foto: X Catania