Catania, la Corte Federale d’Appello conferma i 2 punti di penalizzazione

La Corte Federale d’Appello ha emesso un dispositivo in merito al ricorso del Catania per la revoca dei due punti di penalizzazione in classifica in cui si legge quanto segue: “La Corte Federale d’Appello dichiara irricevibile il reclamo incidentale e respinge il reclamo principale e, per l’effetto, conferma nei confronti della società Calcio Catania S.p.a. la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva”.