Catania, gravissimo infortunio per Cicerelli: frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra

25/11/2025 | 15:20:05

Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli, costretto dalle conseguenze di un duro intervento falloso a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell’infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l’indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l’avvio del percorso di riabilitazione.

Foto: logo Catania