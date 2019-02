Catania, ecco Novellino: “Ho accettato in meno di un minuto. Ora ci aspettano dieci finali”

Walter Novellino riparte dal Catania, una pista che vi avevamo anticipato in esclusiva. Il neo allenatore del club siciliano, ufficializzato ieri, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “L’altra sera mi ha chiamato il direttore Lo Monaco, quando ho sentito ‘Catania’ no ho avuto alcun dubbio e ho accettato dopo neanche un minuto. A me non importa la categoria, questa piazza merita ben altra considerazione nel calcio italiano. Le prossime dieci partite, per noi saranno dieci finali. Modulo? Nel passato le mie vittorie sono arrivate con il 4-4-2, ma in questo momento il modulo non è importante, conta lavorare sulla testa dei giocatori. Qual è il problema del Catania? Questa squadra è costruita veramente bene, una società da Serie A. I ragazzi devono capire che la Serie C è un campionato particolare, bisogna calarsi in questa realtà”, ha chiuso Novellino.

Foto: Twitter ufficiale Catania