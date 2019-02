Catania, è ufficiale l’esonero di Sottil. Ora…

“Il Calcio Catania comunica di aver sollevato il signor Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, con un sincero ringraziamento per l’impegno profuso e con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. Nelle prossime ore sarà resa nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”. Con questo comunicato, il Catania ufficializza l’esonero di Andrea Sottil. In pole per la sostituzione, come raccontato, c’è Carmine Gautieri, che aspetta il via libera dal club siciliano: il tecnico ha chiesto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza giugno 2020, condizione imprescindibile per accettare la proposta. Era stato sondato anche Cosmi, ma ha declinato l’offerta (aspetta la B ma il Verona valuterà dopo le prossime gare). Se non si trovasse l’intessa con Gautieri, in lizza c’è anche Pochesci che accetterebbe un impegno fino a giugno.

🔴🔵Andrea Sottil sollevato dalla guida tecnica della prima squadrahttps://t.co/jTEL2Jgcn2 pic.twitter.com/ef11u0dUAB — Calcio Catania (@Catania) February 25, 2019

Foto: sito ufficiale Catania