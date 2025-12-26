Catania-Bruzzaniti in chiusura. Cifre e tempistica

26/12/2025 | 23:15:34

Il Catania si rafforza. E in tempi non sospetti avevamo indicato il nome di Giovanni Bruzzaniti, esterno offensivo classe 2000 in uscita dal Pineto. Una soluzione dovuta considerato il grave infortunio delle settimane scorse a Cicerelli. Nei giorni scorsi abbiamo aggiunto che il Catania ha sbaragliato la concorrenza per un talento grandissimo protagonista in Serie C, gol e assist, e che un incontro ha certificato l’accordo. Nel giro di pochi giorni l’affare sarà formalizzato (confermata la cifra di circa 500 mila euro per il cartellino) in modo da mettere a disposizione di Toscano un’altra pedina di qualità per l’assalto alla promozione diretta.

foto sito catania