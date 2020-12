Catania a Tacopina, è tutto fatto. Il closing il 9 gennaio. L’annuncio dell’avvocato

La telenovela relativa al Catania Calcio è finita. Il club etneo passerà al gruppo di Joe Tacopina, ex patron del Venezia e del Bologna. Ad annunciarlo è l’avvocato Giovanni Ferraù, che sui social ha scritto: “Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania. Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!”.

Il 9 gennaio, quindi, si terrà il closing per il passaggio delle quote e per la definitiva acquisizione del club.

Snodo fondamentale, la riduzione dell’elevato monte debiti da 60 milioni di euro che attanagliava il Catania.

Foto: Twitter Tacopina