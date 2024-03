Cataldi: “Un pizzico di fortuna sulla palla gol di Immobile e sarebbe stata un’altra partita

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco: “Per 45 minuti abbiamo fatto una buona partita, non sfruttando delle occasioni. Loro invece, alla prima mezza palla gol, hanno segnato. Questa è la Champions: sapevamo della forza del Bayern, abbiamo perseguito una chance creata in casa e poi è venuta fuori la loro forza”.

Poi ha proseguito: “Sapevamo che potevano ribaltare il risultato in qualunque momento. Un pizzico di fortuna sulla palla gol di Ciro e sarebbe stato un’altra partita. Il loro primo è stato un po’ rocambolesco e, se non arriva il secondo a fine primo tempo, magari potevamo ancora dire la nostra. Hanno fatto poi il 3-0 e il risultato è questo”.

Infine: “Come si riparte? Sarà difficile, ma lo dobbiamo fare. Se vogliamo giocare queste partite tutti gli anni, dobbiamo trovare la forza in campionato. Abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia: sarà difficile, ma ce la dobbiamo fare”.

Foto: Instagram Cataldi