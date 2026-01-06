Cataldi: “Spero il 2026 ci regali tanto. Quello che mi interessa maggiormente è riportare la Lazio in Europa”

06/01/2026 | 12:15:05

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Cosa ha lasciato la sconfitta contro il Napoli? Ha lasciato un po’ di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli è forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti. Che partita mi aspetto? Sarà difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni. Cosa deve regalare il 2026 alla Lazio? Spero che ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante. Come mi ha cambiato l’anno a Firenze? A Firenze sono stato bene, ho ricevuto una splendida accoglienza. Abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando sesti, è normale poi che l’esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi, creando situazioni a volte piacevoli e a volte no. Fortunatamente, dopo è andata bene ma il momento dell’accaduto (malore di Bove,ndr) quel 1º dicembre fu davvero intenso. Quanto sono orgoglioso di aver lasciato un ricordo speciale ai tifosi? Sono contento di questo, all’arrivo misi da subito in chiaro la mia fede calcistica e credo che questo da parte loro sia stato apprezzato. In campo ho dato sempre tutto, come promesso dall’inizio: sapere di aver lasciato qualcosa, è sicuramente un piacere”.

Foto: Instagram Cataldi