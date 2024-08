Cataldi saluta la Lazio: “Amare vuol dire esserci sempre, ma a volte anche lasciar andare”

In un toccante e sentitissimo post sul proprio profilo Instagram, Danilo Cataldi saluta la Lazio e chiude una fase importantissima della sua carriera. Il centrocampista italiano si è imposto ed è cresciuto calcisticamente proprio nella Lazio, squadra che ha rappresentato la quasi totalità della sua carriera, escludendo le brevi parentesi al Crotone, al Genoa e al Benevento. Ora la nuova avventura alla Fiorentina, in un contesto tattico che può valorizzare le sue caratteristiche e può donargli nuovo spirito.

Il messaggio di Cataldi: “Non avrei mai pensato di trovarmi a scrivere queste righe oggi, nell’ultimo giorno di mercato. La vita però è imprevedibile. Ci sorprende e ci travolge con situazioni inaspettate, impronosticabili. Succede anche nelle più belle e intense storie d’amore, come quella tra me e la Lazio.

Ho coronato il sogno di ogni bambino: giocare ai massimi livelli con la propria squadra del cuore. È difficile descrivere i sentimenti di una giornata così. Amare vuol dire esserci sempre, ma a volte anche lasciar andare. Per me la Lazio è sempre venuta prima di tutto e ho sempre lottato per il suo bene. Non avrei mai immaginato un epilogo così.

“La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie”. Mi sono spesso rispecchiato in questa frase del grande Felice Pulici. Ho avuto il privilegio di indossare questa maglia da ragazzino, di difenderne i colori in Italia, in Europa e nel mondo, di portare con orgoglio la fascia da capitano, di rappresentare con fierezza un sentimento che dal 1900 anima migliaia di persone disposte a tutto per un ideale chiamato Lazio. A loro, in questo momento per me così delicato e particolare, vanno il mio pensiero e il mio ringraziamento più sentito. Ogni volta che sono sceso in campo all’Olimpico e ho rivolto lo sguardo agli spalti, in particolare alla Curva Nord e alla tribuna tevere, mi sono sempre sentito al sicuro. In ogni altro stadio, sentendo il loro sostegno dal settore ospiti, non ho mai avuto la sensazione di giocare in trasferta. Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, ci sono sempre stati. È proprio vero: la Lazio è la sua gente. E a quest’ultima sarò per sempre grato. Sono sicuro che non farà mancare il proprio supporto alla squadra, composta da veri uomini, che ringrazio per la loro vicinanza e ai quali auguro il meglio. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina e di concentrarmi su una nuova sfida…

Con Lazialità

Danilo”

Foto: Instagram Cataldi