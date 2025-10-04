Cataldi: “Prendere tre gol oggi è stato un peccato. Sarri è sempre lo stesso martello”

04/10/2025 | 18:55:37

Danilo Cataldi ha parlato a Dazn dopo Lazio-Torino, le parole del centrocampista: “Il mister l’ho ritrovato come lo avevo lasciato, è sempre lo stesso martello di prima. Su questo lo dobbiamo seguire, stiamo migliorando ma ci manca ancora qualcosa. Prendere tre gol oggi è un peccato. Pesava tantissimo quel pallone, è stata una partita strana, giocata a ritmi alti. Non è arrivata la vittoria e ci dobbiamo accontentare del pareggio. La Lazio per me è tutto, ogni giorno con questa maglia è qualcosa di meraviglioso. Dobbiamo fare molto di più”.

Foto: Instagram Cataldi